Кремль отримує санкційні товари з ЄС через схему з фальшивим транзитом — Єрмак Сьогодні 12:38

Кремль застосовує схему з фальшивим транзитом, яка дозволяє постачати санкційні товари з країн ЄС, призначені для Центральної Азії та Кавказького регіону.

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Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграмі

«Кремль застосовує схему з фальшивим транзитом, яка дозволяє постачати санкційні товари з країн ЄС, призначені для Центральної Азії та Кавказького регіону. Для отримання західних електронних компонентів подвійного призначення використовуються посередницькі компанії. Також створюються фіктивні підприємства для формування „тіньового флоту“ ЗПГ-танкерів і транспортування зрідженого природного газу», — розповів Єрмак.

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Він наголосив, що у російській зброї присутні західні компоненти.

«Тим часом альянс рф-Іран-КНДР вже став військовим і відверто насміхається з демократій. Часу на посилення позицій демократій у світі лишається все менше, і потрібно діяти вже зараз», — додав керівник ОПУ.

Уряд Великої Британії у четвер, 17 жовтня, запровадив обмежувальні заходи проти 18 російських нафтових танкерів та чотирьох СПГ-танкерів.

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