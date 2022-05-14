Кремль отримав на 50% більше нафтових доходів за перші чотири місяці року — Finance.ua
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Кремль отримав на 50% більше нафтових доходів за перші чотири місяці року

Вчора 07:47Енергетика
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Кремль отримав на 50% більше нафтових доходів за перші чотири місяці рокуКремль отримав на 50% більше нафтових доходів за перші чотири місяці року
Попри бойкоти світових компаній рф отримала приріст нафтових доходів на 50% за перші чотири місяці року — агресор заробляє щомісяця до 20 млрд доларів від продажу нафти та пального.
Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє Bloomberg.
москва заробляла приблизно 20 млрд доларів щомісяця від початку року на сукупних продажах нафти та нафтопродуктів обсягом близько 8 млн барелів на день.
Таким чином, доходи росії від продажу нафти зросли на 50% за чотири місяці цього року проти січня-квітня торік, навіть попри те, що торговельні санкції після її вторгнення в Україну спонукали багато нафтопереробників відмовитися від російських поставок.
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Тим часом нафтові гіганти на кшталт Shell і TotalEnergies зобов’язуються припинити російські закупівлі. Натомість і на російську нафту знаходяться покупці, передусім в Азії: так, Китай та Індія забирають на себе частину вантажів, які більше не потрібні в Європі.
У квітні ЄС залишався найбільшим ринком для російського експорту із часткою у 43% експорту рф.
Проте, зазанчають у МЕА, у росії вже з’являються проблеми. За оцінками агентства, поставки минулого місяця скоротилися на 1 млн барелів на день, і ці втрати можуть потроїтися у другій половині року. Зокрема, санкції ЄС проти російських державних підприємств на кшталт «Роснефті» набудуть чинності 15 травня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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