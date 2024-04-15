Кредитування в березні трохи зросло, але в цілому тенденція йде на спад — Finance.ua

Кредитування в березні трохи зросло, але в цілому тенденція йде на спад Сьогодні 09:45 — Кредит&Депозит

Кредитування в березні трохи зросло, але в цілому тенденція йде на спад

Кредитування в березні трохи зросло, але за великим рахунком продовжує стагнувати.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Національного банку України.

За його словами, залишок гривневих кредитів, наданих резидентам (бізнесу і населенню), у березні (до лютого) збільшився на 1,9% (+13,7 млрд грн), до аналогічного періоду минулого року — на 7,1% (+49,4 млрд грн).

Графік: Данило Гетманцев

Зазначається, що у річному вимірі (до березня 2023 р.) роздрібні кредити зросли на 15,8%, а корпоративні - на 3,8%. При цьому кредити населенню займають 30% у структурі всього кредитного портфелю, а корпоративні - 70%.

В Нацбанку пояснюють, що приріст кредитів населенню багато в чому відбувся завдяки активізації споживчого, в т. ч. карткового, кредитування та нарощуванням обсягів за програмою доступної іпотеки (єОселя).

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