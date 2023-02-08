Кредитування економіки під час війни: хто, кому та на яких умовах дає кредитні гроші — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Кредитування економіки під час війни: хто, кому та на яких умовах дає кредитні гроші Сьогодні 16:15 — Кредит&Депозит

Олександр Ігнатенко, член Правління Укрексімбанку

Війна чинить колосальний тиск на економіку, на підприємства державного та приватного секторів. Вирішуючи рівняння з багатьма невідомими, українські підприємства гостро потребують додаткового капіталу. За даними дослідження «Центру розвитку інновацій», опублікованого у листопаді 2022 року, серед головних запитів від бізнесу є потреба у фінансових ресурсах, про що заявляє більше половини (51%),про низьку доступність кредитування говорить 31% респондентів

Чому бізнес відчуває брак чи недоступність кредитних коштів

Компанії не поспішають залучати банківське фінансування і через здорожчання грошового ресурсу, і через підвищені вимоги багатьох банків до позичальників під час дії воєнного стану.

Чому дорожчає грошовий ресурс. На вартість грошового ресурсу впливають відразу кілька факторів. По-перше, здорожчання долару США на приблизно 15% до інших основних валют. По-друге, зростання ставок на міжнародних ринках, що підвищує вартість валютних залучень українських банків та штовхатиме ставки за внутрішніми запозиченнями вверх. По-третє, закритість ринків міжнародного валютного капіталу для України через війну. По-четверте, підвищення облікової ставки НБУ у червні одразу до 25%.

Які банки кредитують економіку

60% обсягу кредитування економіки під час воєнного стану забезпечили державні банки. Війна показала українцям, яку роль виконують державні банківські установи у найкритичніших обставинах.

Явний лідер у кредитуванні бізнесу — Укрексімбанк. Станом на 1 листопада 2022 року чистий кредитний портфель юросіб у цій установі становив 82,1 млрд грн, що є найбільшим обсягом не лише серед держбанків, а й для всієї банківської системи України.

При цьому, навіть обираючи серед державних банків, важливо розуміти фокус та унікальність пропозицій кожного з них.

У разі, якщо підприємство потребує значних обсягів кредитування і хоче залучити кошти на тривалий термін, має сенс розглядати пропозиції корпоративно-інвестиційних банків. Таких підприємств не мало, і їх запит на фінансування не можна закрити грантами чи державною програмою 5-7-9. Згідно з дослідженням CID Center, ряд компаній потребують фінансування у понад $10 млн.

Корпоративно-інвестиційний державний Укрексімбанк задовольняє потреби у доступному фінансуванні корпоративних клієнтів завдяки спільним програмам з міжнародними фінансовими організаціями (World Bank, IFC, EBRD, EIB, NIB, Nefco, KfW, GCPF). Станом на початок 2023 року більше 200 млн доларів США доступні українським корпоративним позичальникам за програмами МФО. Всі програми МФО комбінуються з «5-7-9» та «державними портфельними гарантіями».

Експортери і імпортери, природній фокус експортно-імпортного банку, звертаються до Укрексіму за вигідним передекспортним фінансуванням під гарантії ЕКА. Банк очікує збільшення кількості експортерів в Україні у найближчі роки. Бізнеси, які втратили попит на внутрішньому ринку через війну, налаштовані експортувати свою продукцію у пошуках нових каналів збуту. Для таких «нових» експортерів Укрексімбанк пропонуватиме спеціалізований консалтинг, спираючись на свої багаторічні знання експортних пріоритетів України.

Кого кредитують під час війни

Першочергово Укрексімбанк забезпечує підтримку бізнесу, який розвиває експортний потенціал, здійснює ефективний імпорт та імпортозаміщення, зокрема для відновлення країни, стратегічним підприємствам, інфраструктурним проєктам.

Орім цього Укрексімбанк залишається надійним фінансовим плечем для держави у подоланні криз, спричинених війною. Це, наприклад, «паливна» криза влітку 2022, фінансування посівної, уможливлення переказів гуманітарних коштів від міжнародних організацій на підтримку українських сімей з дітьми в перші місяці вторгнення тощо.

На яких умовах надається фінансування

Укрексімбанк, природньо, зважає на воєнні ризики, розглядаючи звернення про фінансування. При розгляді звернень підходи Банку зважені. Особлива увага приділяється прогнозним показникам діяльності позичальників. Банк проводить стрес-тестування їх фінансових моделей та аналізує, що саме може вплинути на бізнес, під який запитується фінансування. Наприклад, чи не зміниться ціна продукції порівняно з довоєнним часом, наскільки завантажене буде виробництво, чи зможуть вчасно сплачувати замовники за відвантажений товар. Таким чином визначається ліквідність позичальників та ймовірність пролонгації кредитів у випадку погіршення ситуації.

В Укрексімбанку відзначають, що більшість корпоративних клієнтів зуміли адаптуватися до нових умов. Через ускладнення з портами України, експортери та імпортери переструктурували логістику доставок як сировини та комплектуючих, так і готової продукції. Це дало можливість поступово відновити бізнес-процеси, а також повернутись в робочий портфель близько 80% великих клієнтів.

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