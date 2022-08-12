Кредитним спілкам можуть дозволити обмінювати валюту — комітет підтримав законопроєкт Вчора 09:16 — Валюта

Кредитним спілкам можуть дозволити обмінювати валюту — комітет підтримав законопроєкт

Комітет Верховної Ради з податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та загалом нову редакцію закону «Про кредитні спілки», відповідно до якого кредитні спілки матимуть можливість обмінювати валюту.

Згідно з документом, кредитна спілка — фінансова установа, створена на основі кооперації з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових та інших послуг за рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки та інших визначених законом джерел. Порівняно з попередньою редакцією розширюється обсяг джерел фінансування союзу.

Кредитна спілка створюється на підставі з рішення установчих зборів її засновників. Засновниками кредитної спілки можуть бути фізичні особи, які відповідають ознакам членства та не підпадають під обмеження членства, визначені частиною третьою статті 14 цього Закону. Кількість засновників кредитної спілки не може бути меншою за 50 осіб.

Також документ розширює список послуг, які може надавати кредитна спілка. Передбачається, що кредитна спілка може надавати такі види послуг:

на підставі стандартної ліцензії: а) надання коштів та банківських металів у кредит; б) залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню;

на підставі спрощеної ліцензії — надання коштів та банківських металів у кредит.



Крім цього, за рішенням Національного банку кредитна спілка може також: 1) надавати гарантії; 2) фінансові платіжні послуги (онлайн оплата за інтернет, комунальні послуги та інше).

Кредитна спілка також має право надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями (обмін валют) та/або надавати фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків, якщо такі послуги є валютними операціями на підставі ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій. На даний момент із небанківських установ обмінювати валюту можуть фінансові компанії, які відкривають відповідні обмінні пункти.

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Кредитна спілка має право здійснювати іншу господарську діяльність, надавати інші послуги виключно за умови, що така діяльність, послуги пов’язані з основною діяльністю кредитної спілки щодо надання фінансових послуг або необхідна кредитній спілкі для забезпечення більшої доступності фінансових послуг для її членів. Зокрема, йдеться про: розміщення вільних коштів на депозитних та інших рахунках у банках, об’єднаних кредитних спілках, а також купівля державних цінних паперів, облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, та паїв кооперативних банків, надання в оренду майна.

При цьому, згідно з проєктом, послуги кредитні спілки надають своїм членам або іншим спілкам, крім послуги з обміну валют. Обміняти долари на гривні і навпаки в обміннику кредитних спілок може будь-яка фізична особа.

Також парламентарі пропонують доручити Кабінету Міністрів України за участю Національного банку України та Офісу Генерального прокурора протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: підготувати план заходів щодо можливих шляхів повернення (компенсації) коштів членам кредитних спілок, ліцензії яких анульовані до дня набрання чинність законом.

Закон набирає чинності з 1 січня 2024, окремі положення — з 2026 року. Окремі регуляторні норми набирають чинності з дня, наступного після його опублікування.

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