Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів — Finance.ua

Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

У серпні процеси на внутрішньому ринку відбувалися не так інтенсивно: за підсумками місяця кількість записів про перереєстрацію автомобілів з пробігом у базі даних Головного Сервісного центру МВС повернулася до більш-менш звичного обсягу (88 тис.). Цікаво, що частка вживаних електромобілів останнього місяця літа навіть збільшилась, сягнувши 7% (7 818 BEVз пробігом) проти менш ніж 5% у липні (тоді «на вторинці» продали 5 717 «електричок»).

Про це йдеться в огляді Auto.Ria.

Для порівняння, частка електромобілів у сегменті нових авто є значно вищою: маже 15% за підсумками серпня. Однак в абсолютному вимірі досягнення скромніші: власниками нових електроавто у серпні стали 1204 українські автомобілісти.

Експерти назвали найдешевші вживані електромобілі, які дають можливість відчути принади незалежності від викопного пального за найменших витрат.

1. Peugeot iOn

Середня ціна: $6 113

2. Citroen C-Zero

Середня ціна: $6 213

3. Mitsubishi I-MIEV

Середня ціна: $6 339

4. Chevrolet Spark EV

Середня ціна: $6 531

5. Ford Focus Electric

Середня ціна: $6 570

6. Renault Kangoo Z.E.

Середня ціна: $6 634

7. Renault Fluence Z.E.

Середня ціна: $7 393

8. Chery eQ1

Середня ціна: $8 594

9. Volkswagen E-Up

Середня ціна: $9 230

10. Fiat 500e

Середня ціна: $9 790

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