Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів — Finance.ua
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Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

Технології&Авто
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Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів
У серпні процеси на внутрішньому ринку відбувалися не так інтенсивно: за підсумками місяця кількість записів про перереєстрацію автомобілів з пробігом у базі даних Головного Сервісного центру МВС повернулася до більш-менш звичного обсягу (88 тис.). Цікаво, що частка вживаних електромобілів останнього місяця літа навіть збільшилась, сягнувши 7% (7 818 BEVз пробігом) проти менш ніж 5% у липні (тоді «на вторинці» продали 5 717 «електричок»).
Про це йдеться в огляді Auto.Ria.
Для порівняння, частка електромобілів у сегменті нових авто є значно вищою: маже 15% за підсумками серпня. Однак в абсолютному вимірі досягнення скромніші: власниками нових електроавто у серпні стали 1204 українські автомобілісти.
Експерти назвали найдешевші вживані електромобілі, які дають можливість відчути принади незалежності від викопного пального за найменших витрат.

1. Peugeot iOn

Середня ціна: $6 113
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

2. Citroen C-Zero

Середня ціна: $6 213
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

3. Mitsubishi I-MIEV

Середня ціна: $6 339
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

4. Chevrolet Spark EV

Середня ціна: $6 531
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

5. Ford Focus Electric

Середня ціна: $6 570
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

6. Renault Kangoo Z.E.

Середня ціна: $6 634
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

7. Renault Fluence Z.E.

Середня ціна: $7 393
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

8. Chery eQ1

Середня ціна: $8 594
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

9. Volkswagen E-Up

Середня ціна: $9 230
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів

10. Fiat 500e

Середня ціна: $9 790
Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів
За матеріалами:
auto.ria.com
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