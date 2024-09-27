Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів — Finance.ua

Краще, ніж трамваєм? 10 найдоступніших електромобілів
У серпні процеси на внутрішньому ринку відбувалися не так інтенсивно: за підсумками місяця кількість записів про перереєстрацію автомобілів з пробігом у базі даних Головного Сервісного центру МВС повернулася до більш-менш звичного обсягу (88 тис.). Цікаво, що частка вживаних електромобілів останнього місяця літа навіть збільшилась, сягнувши 7% (7 818 BEVз пробігом) проти менш ніж 5% у липні (тоді «на вторинці» продали 5 717 «електричок»).
Про це йдеться в огляді Auto.Ria.
Для порівняння, частка електромобілів у сегменті нових авто є значно вищою: маже 15% за підсумками серпня. Однак в абсолютному вимірі досягнення скромніші: власниками нових електроавто у серпні стали 1204 українські автомобілісти.
Експерти назвали найдешевші вживані електромобілі, які дають можливість відчути принади незалежності від викопного пального за найменших витрат.
1. Peugeot iOn
Середня ціна: $6 113
2. Citroen C-Zero
Середня ціна: $6 213
3. Mitsubishi I-MIEV
Середня ціна: $6 339
4. Chevrolet Spark EV
Середня ціна: $6 531
5. Ford Focus Electric
Середня ціна: $6 570
6. Renault Kangoo Z.E.
Середня ціна: $6 634
7. Renault Fluence Z.E.
Середня ціна: $7 393
8. Chery eQ1
Середня ціна: $8 594
9. Volkswagen E-Up
Середня ціна: $9 230
10. Fiat 500e
Середня ціна: $9 790
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