Країни, з яких у серпні імпортувалось найбільше електроенергії — Finance.ua

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Країни, з яких у серпні імпортувалось найбільше електроенергії

Енергетика
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Країни, з яких у серпні імпортувалось найбільше електроенергії
Країни, з яких у серпні імпортувалось найбільше електроенергії
У серпні найбільше електроенергії Україна імпортувала з Угорщини, Словаччини та Румунії.
Про це повідомив директор компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.
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«Колеги проаналізували, як Україна імпортувала електроенергію в серпні. Основна думка — тенденції імпорту (комерційного) продовжують співвідноситися із бойовими діями та атаками енергосистеми», — написав Коваленко.
Зокрема, з другого тижня серпня споживання бізнесу не обмежували, тому й попит на імпортну електроенергію впав. Зріс він після 19 серпня й до моменту, поки з ремонту не вийшов енергоблок АЕС. Наступний пік — після обстрілу 26 серпня. Водночас Україна не досягала максимальної потужності, найвищий показник був 23 серпня — 1581 МВт.
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Окрім того, серпень був спекотним і в Європі, тож ціни на електроенергію там зросли до 150−190 євро/МВтг в робочі дні. Це значно вище за поточні прайс-кепи на ринку електроенергії України. Тому імпортувати електроенергію на ринкових умовах було практично неможливо.
Найбільше Україна імпортувала з Угорщини — 203,5 млн кВт-год, зі Словаччини — 125,6 млн кВт-год та з Румунії — 76,2 млн кВт-год.
Експорту протягом серпня не було.
За матеріалами:
Finance.ua
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