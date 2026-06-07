Країни Європи з найвищими тарифами на електроенергію Сьогодні 21:09 — Світ

Скільки коштує електроенергія у Європі, Фото: magnific

Німеччина є одним із світових лідерів у розвитку відновлюваної енергетики, однак це не заважає їй залишатися серед країн із найвищими цінами на електроенергію в Європейському Союзі.

Про це свідчить новий аналіз енергетичної компанії 1KOMMA5° на основі даних Eurostat, пише Euronews.

Де в ЄС найдорожча електроенергія

За підрахунками аналітиків, середня вартість електроенергії для домогосподарств у ЄС становить 0,29 євро за кВт·год з урахуванням усіх податків і зборів.

У Німеччині цей показник сягає 0,39 євро за кВт·год, що робить країну другою найдорожчою в Євросоюзі після Ірландії.

Згідно з рейтингом, найдорожча електроенергія в ЄС наразі в Ірландії — 0,40 євро за кВт·год.

Ірландія — 0,40 євро/кВт·год

Німеччина — 0,39 євро/кВт·год

Бельгія — 0,35 євро/кВт·год

Данія — 0,33 євро/кВт·год

Австрія — 0,33 євро/кВт·год

Чехія — 0,32 євро/кВт·год

Італія — 0,30 євро/кВт·год

Румунія — 0,29 євро/кВт·год

Кіпр — 0,28 євро/кВт·год

Швеція — 0,27 євро/кВт·год

Польща — 0,27 євро/кВт·год

Іспанія — 0,27 євро/кВт·год

Люксембург — 0,27 євро/кВт·год

Франція — 0,26 євро/кВт·год

Нідерланди — 0,26 євро/кВт·год

Латвія — 0,25 євро/кВт·год

Португалія — 0,24 євро/кВт·год

Греція — 0,24 євро/кВт·год

Естонія — 0,23 євро/кВт·год

Фінляндія — 0,23 євро/кВт·год

Словенія — 0,21 євро/кВт·год

Литва — 0,20 євро/кВт·год

Словаччина — 0,19 євро/кВт·год

Хорватія — 0,17 євро/кВт·год

Болгарія — 0,14 євро/кВт·год

Мальта — 0,13 євро/кВт·год

Угорщина — 0,11 євро/кВт·год.

Парадокс полягає в тому, що Німеччина одночасно є одним із найбільших виробників «зеленої» електроенергії в Європі.

У 2025 році 59% усієї електроенергії в країні було вироблено з чистих джерел, а на сонячну та вітрову генерацію припало майже 45% виробництва. За цим показником Німеччина випередила всі інші країни ЄС.

Втім, навіть стрімке зростання частки відновлюваної енергетики не змогло автоматично знизити ціни для споживачів.

Однією з причин є особливості європейського ринку електроенергії. Вартість електрики визначається за так званим принципом merit order, коли ціну формує найдорожча електростанція, яка все ще потрібна для покриття попиту.

Якщо сонячної та вітрової генерації недостатньо, в систему підключаються дорожчі газові або вугільні електростанції, що рухає вгору ціну для всіх споживачів.

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