Країни Європи готові підтримувати Україну в разі скорочення допомоги США — Сікорський — Finance.ua
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Країни Європи готові підтримувати Україну в разі скорочення допомоги США — Сікорський

Казна та Політика
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Країни Європи готові підтримувати Україну в разі скорочення допомоги США — Сікорський
Країни Європи готові підтримувати Україну в разі скорочення допомоги США — Сікорський
Найбільші країни Європи готові продовжувати допомагати Україні, навіть якщо США скоротять свою підтримку. Це стосується як військової, так і фінансової допомоги.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє DoRzeczy.
Сікорський провів переговори з очільниками МЗС Франції, Німеччини, Італії, Британії та Іспанії. Також в обговореннях брала участь Кая Каллас, майбутня голова дипломатії Євросоюзу.
У ході переговорів учасники обговорювали майбутнє трансатлантичних відносин, побудову сильної та стійкої Європи, подальшу підтримку України у війні з росією та європейські перспективи Молдови та Грузії.

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За словами польського міністра, глави МЗС погодилися, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, у тому числі шляхом «справедливішого розподілу тягаря в НАТО».
«Ми розглядаємо можливості посилення нашої підтримки України. У цьому контексті я із задоволенням наголошую на готовності найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в контексті можливого скорочення участі США», — зазначив Сікорський.
Нагадаємо, Дональд Трамп вже наприкінці січня 2025 офіційно стане президентом США. Поки що остаточно невідомо, чи продовжить він постачання зброї Україні для оборони від російської агресії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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