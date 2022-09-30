Країни ЄС запровадять податки на наддоходи енергокомпаній — Finance.ua
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Країни ЄС запровадять податки на наддоходи енергокомпаній

Енергетика
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Міністри енергетики 27 країн-членів ЄС зустрічаються у п’ятницю, 30 вересня, щоб затвердити надзвичайні збори із надприбутків енергетичних компаній. Крім того, вони почнуть переговори про наступний крок щодо вирішення енергетичної кризи в Європі — можливо, про стелю цін на газ.
Про це повідомляє Reuters .
Міністри обговорюють заходи, запропоновані Брюсселем минулого тижня, щоб спробувати стримати стрибок цін на енергоносії, що спричиняє рекордно високу інфляцію та загрожує рецесією.
Вони включають податок на надлишковий прибуток компаній, що працюють на викопному паливі, отриманий в 2022 або 2023 році, ще один збір на надлишкові доходи, які виробники дешевої електроенергії отримують від різкого зростання цін на електроенергію, і обов’язкове скорочення споживання електроенергії на 5% в періоди пікових цін.
Дипломати з кількох країн були впевнені, що міністри схвалять пакет у п’ятницю.

Стеля цін на газ

Потім міністри обговорять наступний крок ЄС зі стримування цінової кризи, яка, на думку багатьох країн, має полягати у стелі цін на газ, тоді як інші, насамперед Німеччина, як і раніше, виступають проти.
«У питанні про цінову стелю немає нічого близького до консенсусу», — сказав дипломат із однієї з країн ЄС.
П’ятнадцять країн, включаючи Францію, Італію та Польщу, цього тижня звернулися до Брюсселя з проханням запропонувати граничну ціну на всі оптові угоди з газом, аби стримати інфляцію.
Європа має обмежити ціни на газ на «високому і досить гнучкому рівні, щоб дозволити Європі залучити необхідні ресурси», йдеться у записці Бельгії, Греції, Польщі та Італії, яка пояснює їхню пропозицію.
Серед противників є Німеччина та Нідерланди, які кажуть, що обмеження цін на газ може призвести до того, що країни будуть мати труднощі із залученням поставок, якщо вони не зможуть конкурувати за ціною з покупцями на світових ринках газу цієї зими.
Дипломат з однієї країни ЄС сказав, що ця ідея має «значні недоліки та ризики для безпеки поставок», оскільки Європа наближається до зими з дефіцитом енергії після того, як Росія скоротила потоки газу до Європи у відповідь на санкції Заходу проти москви за вторгнення в Україну.
Європейська комісія також висловила сумніви і запропонувала ЄС натомість перейти до більш обмежених версій цінової стелі.
Обмеження оптових цін на газ вимагатиме «значних фінансових ресурсів» і може працювати лише в тому випадку, якщо буде запущено нову організацію для розподілу та доставки дефіцитних запасів палива між країнами, йдеться у документі, опублікованому в четвер.
Скоріше, країнам ЄС слід розглянути питання про обмеження цін на російський газ або запровадження обмеження цін ЄС конкретно на газ, який використовується для виробництва електроенергії, йдеться в повідомленні.
Раніше цього місяця Єврокомісія запропонувала встановити верхню межу цін на російський газ, але відклала цю ідею через опір з боку країн Центральної та Східної Європи, які побоювалися, що Москва помститься, припинивши постачання газу, який вона їм досі постачає.
Міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стретен заявила, що країни, які виступають за обмеження цін, активізують свої зусилля, щоб знайти пропозицію, яку могли б підтримати інші країни ЄС.
За матеріалами:
УНІАН
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