Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ — Finance.ua
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Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ

Енергетика
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Країни Євросоюзу проголосували за стелю цін на газ із росії у розмірі 180 євро за мегават-годину. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ.
Стелю цін на газ у ЄС буде введено з 15 лютого у разі досягнення цінової позначки €180 за МВт-год. Стеля цін на газ спочатку не застосовуватиметься до позабіржових угод, випливає із документа.
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15 грудня саміт ЄС не зміг узгодити стелю цін на газ. Після цього агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС обговорить на зустрічі 19 грудня стелю цін на газ, яка майже на третину нижча, ніж початкова пропозиція. Уряд Чехії, який головує в ЄС, запропонував знизити стелю до 188 євро за 1 МВт-год порівняно з 275 євро.
За планом Єврокомісії, обмеження набирає чинності, якщо ціна на газ протягом не менше двох тижнів перевищуватиме на Амстердамській біржі €275 за 1 МВт-год (приблизно $3 тис. за 1 тис. куб. м). Різниця з ціною на СПГ має перевищувати €58 протягом не менше десяти днів.
За матеріалами:
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