«Газпром» постачає газ Китаю «Силою Сибіру» рекордними темпами — Finance.ua

«Газпром» постачає газ Китаю «Силою Сибіру» рекордними темпами Сьогодні 18:00

російський «Газпром» 17 грудня оновив історичний рекорд добових поставок російського газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру».

Про це повідомляє пресслужба російського монополіста.

Перевищення добових контрактних зобов’язань «Газпрому», передбачених договором купівлі-продажу газу, становило 16,6%.

Попередній історичний максимум було встановлено 14 грудня.

"Газпром пішов назустріч запиту китайської сторони щодо збільшення добових поставок газу в грудні відносно раніше затвердженого графіка на 2022 рік.

Поставки йдуть у рамках двостороннього довгострокового договору купівлі-продажу газу між Газпромом і CNPC", — йдеться у повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

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