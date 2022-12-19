«Газпром» постачає газ Китаю «Силою Сибіру» рекордними темпами — Finance.ua
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«Газпром» постачає газ Китаю «Силою Сибіру» рекордними темпами

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російський «Газпром» 17 грудня оновив історичний рекорд добових поставок російського газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру».
Про це повідомляє пресслужба російського монополіста.
Перевищення добових контрактних зобов’язань «Газпрому», передбачених договором купівлі-продажу газу, становило 16,6%.
Попередній історичний максимум було встановлено 14 грудня.
"Газпром пішов назустріч запиту китайської сторони щодо збільшення добових поставок газу в грудні відносно раніше затвердженого графіка на 2022 рік.
Поставки йдуть у рамках двостороннього довгострокового договору купівлі-продажу газу між Газпромом і CNPC", — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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