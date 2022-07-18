Країни, які беруть найактивнішу участь у блокуванні російських активів — Finance.ua
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Країни, які беруть найактивнішу участь у блокуванні російських активів

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Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс озвучив країни-лідери за обсягом заморожених російських активів у Європейському союзі (ЄС):
  • Німеччина,
  • Франція,
  • Австрія,
  • Ірландія,
  • Бельгія,
  • Люксембург.
Заяву Рейндерса цитує керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Зокрема, наголошується, що на частку цих шести країн припадає близько €13 млрд із майже €14 млрд заморожених російських активів в Євросоюзі. У зв’язку з цим Рейндерс виступив із критикою держав-членів ЄС, які заморожують російські активи у недостатньому обсязі.
Є шість держав-членів, які виконують цю роботу (блокують активи — Ред.) У нас склался ситуація, коли деякі країни-члени надають нам багато інформації, інші, навпаки, вкрай мало — зауважив Єврокомісар.
До цього Рейндерс заявляв, що ЄС у жовтні ухвалить директиву, яка дозволить конфіскацію арештованих активів рф у разі обходу санкцій.
Європейська комісія 15 липня схвалила спільну пропозицію для нового пакету заходів з метою збереження і зміцнення ефективності шести всебічних і безпрецедентних пакетів санкцій проти росії.
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7-й пакет передбачає введення заборони на імпорт російського золота, одночасно посилюючи експортний контроль над товарами подвійного призначення і передових технологій.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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