Країни-сусіди закликали Україну відкликати свою скаргу через зерно — Finance.ua

Країни-сусіди закликали Україну відкликати свою скаргу через зерно Сьогодні 10:45

Влада Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини закликала Україну відкликати свою скаргу, яку Київ направив до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт аграрної продукції. Представники цих країн вважають, що такий крок покращить атмосферу у стосунках.

«З великим здивуванням та занепокоєнням ми сприйняли рішення про подання скарги України до Світової організації торгівлі на нашу країну, і ми очікуємо, що Україна відкличе це рішення», — цитує заступника міністра сільського господарства Польщі Рішарда Бартосика видання RMF 24

За його словами, глава українського міністерства сільського господарства Микола Сольський не відповів на запитання про відкликання скарги під час переговорів у місті Зноймо у Чехії.

«Міністр сказав, що це не є ключовим питанням, але це ключове питання для нас. Це дуже важливо. Це покращило б клімат, і ми б уникли багатомісячних розглядів», — зазначив польський чиновник.

УНІАН За матеріалами:

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