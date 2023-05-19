Країни G7 відмовилися запроваджувати повну заборону на експорт в росію — Bloomberg — Finance.ua
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Країни G7 відмовилися запроваджувати повну заборону на експорт в росію — Bloomberg

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Країни G7 відмовилися запроваджувати повну заборону на експорт в росію — Bloomberg
Країни G7 відмовилися запроваджувати повну заборону на експорт в росію — Bloomberg
Країни Великої сімки (G7) відмовилися вводити повну заборону на експорт в росію, ухваливши в якості альтернативи рішення щодо розширення вже існуючих обмежень на поставки.
Про це повідомляє Bloomberg.
Проект заяви, яку лідери G7 мають ухвалити на саміті в Хіросімі, не містить положення про заборону на будь-який експорт, окрім ліків, сільгосптоварів та продуктів харчування.
Замість ембарго G7 розширить список заборонених товарів, які мають вирішальне значення для військової машини росії. Йдеться про промислове обладнання, електротехніку та інші товари для в промислового виробництва, будівництва, транспорту та бізнес-послуг.
Відповідно до поточних режимом в рф дозволений експорт всіх товарів, окрім підсанкційних.
Основну увагу країни Великої сімки сконцентрують на закритті лазівок в існуючих санкціях і тиску на треті країни, що допомагають росії обходити санкції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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