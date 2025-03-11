Країни, де найбільше жінок у національних урядах (інфографіка) — Finance.ua
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Країни, де найбільше жінок у національних урядах (інфографіка)

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Країни, де найбільше жінок у національних урядах (інфографіка)
Країни, де найбільше жінок у національних урядах (інфографіка)
У 2024 році жінки займали 35,1% місць в національному уряді, що на 7,4 відсоткових пункти більше, ніж у 2014 році (27,7%). Про це пише Євростат.

Де найбільше

Частка жінок в уряді була найвищою у Фінляндії (60,0%). У трьох інших країнах ЄС принаймні половина членів національних урядів були жінки: Бельгія (55,0%), Естонія (50,0%) і Франція (50,0%).
На противагу цьому, в Угорщині взагалі не було жінок у національному уряді, тоді як у Чехії було 5,9%, а в Хорватії — 10,5% жінок-членів уряду.
Країни, де найбільше жінок у національних урядах (інфографіка)
У більшості країн ЄС частка жінок у національних урядах зросла з 2014 року.
Найбільше зростання зафіксовано у Бельгії (+32,8 п.п.), за нею йдуть Португалія (+25,7 п.п.) і Литва (+24,9 п.п.).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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