Країни Балтії та Польща витратять 600 млн євро на захист електромереж від диверсій — Finance.ua

Країни Балтії та Польща витратять 600 млн євро на захист електромереж від диверсій Сьогодні 20:11 — Енергетика

Країни Балтії та Польща витратять 600 млн євро на захист електромереж від диверсій

Оператори основних передавальних мереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі склали список різних проектів вартістю близько 600 млн євро. Вони спрямовані на підвищення безпеки найважливішої енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє ERR

Очікується, що ці проєкти будуть підтримані Фондом згуртування Європи, заявив голова правління естонської енергетичної компанії Elering Калле Кільк.

«У рамках цієї субсидії акцент зроблено на заходах щодо запобігання всім видам атак. Зокрема, це стосується створення додаткових інструментів безпеки для нового майна, придбаного в процесі синхронізації, таких як лінії та синхронні компенсатори», — сказав Кільк.

За його словами, буде створено інструменти, які допоможуть контролювати систему, розуміти, чи є якісь позаштатні ситуації, а також фізично запобігати будь-яким порушенням у мережі".

Кільк не пояснив, що саме буде закуплено і розроблено, зазначивши лише, що, наприклад, знадобиться більш надійний захист від безпілотників. Elering хоче створити потенціал для виявлення і відбиття дронів.

Остаточна заявка на участь у програмі Фонду згуртування Європи перебуває в процесі підготовки, тому Кільк зазначив, що загальна вартість проєктів — 600 мільйонів євро — поки що попередня. Він підтвердив, що близько третини коштів буде спрямовано в Естонію. Більшу частину решти коштів буде розподілено між Латвією та Литвою, а якісь інвестиції спрямують до Польщі.

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