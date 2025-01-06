Країни Балтії та Польща витратять 600 млн євро на захист електромереж від диверсій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни Балтії та Польща витратять 600 млн євро на захист електромереж від диверсій

Енергетика
11
Країни Балтії та Польща витратять 600 млн євро на захист електромереж від диверсій
Країни Балтії та Польща витратять 600 млн євро на захист електромереж від диверсій
Оператори основних передавальних мереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі склали список різних проектів вартістю близько 600 млн євро. Вони спрямовані на підвищення безпеки найважливішої енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє ERR.
Очікується, що ці проєкти будуть підтримані Фондом згуртування Європи, заявив голова правління естонської енергетичної компанії Elering Калле Кільк.
«У рамках цієї субсидії акцент зроблено на заходах щодо запобігання всім видам атак. Зокрема, це стосується створення додаткових інструментів безпеки для нового майна, придбаного в процесі синхронізації, таких як лінії та синхронні компенсатори», — сказав Кільк.
За його словами, буде створено інструменти, які допоможуть контролювати систему, розуміти, чи є якісь позаштатні ситуації, а також фізично запобігати будь-яким порушенням у мережі".
Кільк не пояснив, що саме буде закуплено і розроблено, зазначивши лише, що, наприклад, знадобиться більш надійний захист від безпілотників. Elering хоче створити потенціал для виявлення і відбиття дронів.
Остаточна заявка на участь у програмі Фонду згуртування Європи перебуває в процесі підготовки, тому Кільк зазначив, що загальна вартість проєктів — 600 мільйонів євро — поки що попередня. Він підтвердив, що близько третини коштів буде спрямовано в Естонію. Більшу частину решти коштів буде розподілено між Латвією та Литвою, а якісь інвестиції спрямують до Польщі.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.