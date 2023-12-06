«Крах Bitcoin буде більш вражаючим, ніж його зростання», — Пітер Шифф Сьогодні 04:10 — Криптовалюта

«Крах Bitcoin буде більш вражаючим, ніж його зростання», — Пітер Шифф

Один із головних публічних критиків першої у світі криптовалюти висловився про новий рекорд вартості Bitcoin. Фінансовий експерт наполягає: крах першої у світі криптовалюти неминучий. Про це він написав у соцмережі Х.

«Спекулятивне безумство навколо спотових Bitcoin-ETF скоро закінчиться. Крах Bitcoin буде більш вражаючим, ніж його зростання», — погрожував Пітер Шіфф.

Навпаки, зростання ціни на золото цілком реальне, вважає досвідчений інвестор.

«Золото опустилося нижче за $2100, це послужило каталізатором для Bitcoin, який підскочив майже до $41 000. Для BTC — це лебедина пісня».

Пітер Шиффр, який отримав прізвисько «золотий жук» відданий прихильник інвестицій у головний дорогоцінний метал, постійно критикує криптовалюти, порівнюючи криптоінвесторів із сектою.

Нещодавно він заявив, що Bitcoin — це дешева імітація золота. А також, що криптовалюта немає жодних цілей і завдань.

Нагадаэмо, 4 грудня 2023 року Bitcoin виріс у ціні більш ніж на 140% (від початку року), досягнувши позначки майже $41 000, випередивши акції та золото, на очікуванні зниження відсоткової ставки та збільшення попиту на криптовалюту з боку біржових фондів.

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