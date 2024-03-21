Крадіжка росією 400 літаків привела до рекордної сутички в бізнесі авіастрахування, — WSJ Сьогодні 06:46

Крадіжка росією 400 літаків привела до рекордної сутички в бізнесі авіастрахування, — WSJ

Захоплення росією літаків, що належать іноземним компаніям, вартістю мільярди доларів, спричинило найбільшу в історії сутичку у зазвичай стабільному бізнесі авіаційного страхування. На кону: мільярди доларів, понад 400 літаків, сотні мільйонів судових витрат.

Зазначається, що деякі з найбільших світових страховиків відбиваються від позовів власників літаків. Страховики стверджують, що власники повинні були докласти більше зусиль, щоб не дозволити захопити літаки. У судових позовах вони стверджують, що підтримка України з боку США означає, що вона, по суті, перебуває у стані війни з росією. Це зробить деякі претензії недійсними.

За словами аналітиків і юристів, юридична боротьба, що охопила два континенти і десятки компаній, ймовірно, вплине на покриття майбутніх конфліктів.

За словами журналістів, йдеться в основному про комерційні літаки Airbus і Boeing, орендовані як російськими, так і іноземними авіакомпаніями. Вони коштували понад 10 мільярдів доларів, коли вони опинилися в росії після її вторгнення в Україну.

Літаки застраховані як російськими, так і західними компаніями

Літаки належать невеликій кількості великих, але здебільшого маловідомих лізингових компаній. Вони застраховані страховиками як з росії, так і із Заходу, в тому числі такими гігантами, як American International Group, HubbSwiss Re та інші, пишуть автори.

Юристи все ще сперечаються над найпростішими питаннями про те, хто повинен платити і чи є шанс повернути їх власникам? Суперечка виникла ще в перші дні війни. США та Європа наклали санкції на росію, що змусило лізингові компанії розірвати угоди з російськими авіакомпаніями. Сотні літаків залишилися в підвішеному стані.

Лізингові компанії визнають, що навряд чи літаки зможуть знову літати на Захід. Кремль наказав авіакомпаніям не повертати ці літаки. Багато літаків були зареєстровані в росії і літають внутрішніми маршрутами або за кордон до «дружніх країн».

У публікації підкреслюється, що лізингові компанії, які володіють близько половиною комерційних літаків у світі, зазвичай вимагають від авіакомпаній застрахувати свої літаки в місцевій компанії, яка потім продає частину ризиків міжнародним перестраховикам. Лізингові компанії також мають власну страховку, що покриває військові та інші ризики.

УНІАН За матеріалами:

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