КПП "Краківець" відновить пропуск автобусів — Finance.ua

КПП "Краківець" відновить пропуск автобусів Вчора 19:17 — Фондовий ринок

З опівночі середи, 17 серпня, КПП «Краківець» у Львівській області відновлює рух автобусів на виїзд з України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram

«У пункті пропуску оновили автобусний термінал і облаштували місце для оформлення пасажирів», — йдеться в повідомленні.

У ДПСУ заявили, що пасажири і транспортний засіб одночасно проходитимуть прикордонно-митну перевірку. При цьому середній час оформлення автобуса становитиме близько 30-45 хвилин.

Нагадаємо, з 18 липня на кордоні з Польщею пункт пропуску «Краківець» був тимчасово закритий для виїзду з України.

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