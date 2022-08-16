КПП "Краківець" відновить пропуск автобусів — Finance.ua
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КПП "Краківець" відновить пропуск автобусів

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З опівночі середи, 17 серпня, КПП «Краківець» у Львівській області відновлює рух автобусів на виїзд з України.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.
«У пункті пропуску оновили автобусний термінал і облаштували місце для оформлення пасажирів», — йдеться в повідомленні.
У ДПСУ заявили, що пасажири і транспортний засіб одночасно проходитимуть прикордонно-митну перевірку. При цьому середній час оформлення автобуса становитиме близько 30-45 хвилин.
Нагадаємо, з 18 липня на кордоні з Польщею пункт пропуску «Краківець» був тимчасово закритий для виїзду з України.
За матеріалами:
РБК-Україна
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