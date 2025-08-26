Кожна третя тонна кави на рік ввозиться в Україну контрабандою — Finance.ua

Кожна третя тонна кави на рік ввозиться в Україну контрабандою Сьогодні 17:41

Щороку в Україну нелегально потрапляє близько трьох тисяч тонн кави — фактично кожна третя тонна імпорту.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, контрабанду оформлюють під виглядом цикорію, обсяги ввезення якого за два роки зросли в рази, або взагалі завозять «у чорну». Згодом така кава реалізується за готівку — або напряму, або після перепакування під міжнародні бренди.

«Це не лише ринки на кшталт Столички чи Сьомого Кілометра. До схеми залучені і численні мережі фуд-рітейлу, подрібнені на ФОПів», — наголосив Гетманцев.

За оцінкою депутата, держава щороку втрачає понад мільярд гривень тільки на цій групі товарів, а споживачі ризикують купувати неякісну та контрафактну продукцію.

Гетманцев підкреслив, що неспроможність держави протидіяти шахраям або, навпаки, участь окремих посадовців у таких схемах, викликає занепокоєння.

