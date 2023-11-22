Кожна п’ята сім'я в Украіні стикається з нестачею продовольства через війну — ООН — Finance.ua
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Кожна п’ята сім'я в Украіні стикається з нестачею продовольства через війну — ООН

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Кожна п’ята сім'я в Украіні стикається з нестачею продовольства через війну — ООН
Кожна п’ята сім'я в Украіні стикається з нестачею продовольства через війну — ООН
В Україні в 80% населених пунктах поблизу лінії фронту люди відчувають перешкоди в доступі до продовольства.
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив представник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні Метью Голлінгсворт.
За його словами, «сьогодні приблизно кожна п’ята українська родина стикається з тим чи іншим ступенем гострої нестачі продовольства», передусім біля зони бойових дій.
Понад 900 тис осіб, які живуть у радіусі 30 км від лінії фронту, відчувають найгостріші потреби у забезпеченні продовольством, які посилюються взимку, додав він.
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Голлінгсворт наголосив, що в одній з найвагоміших житниць у світі сотні тисяч людей, які живуть у безпосередній близькості від бойових дій, нині залежать від гуманітарної та продовольчої допомоги.
ВПП забезпечить продовольством близько 750 тис із цих людей протягом зими. Ще 1,5 млн осіб отримають грошову допомогу в районах, які безпосередньо постраждали від воєнних дій.
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Представник ВПП нагадав, що до лютого 2022 року на Україну припадало 9% світового експорту пшениці, 15% - кукурудзи та 44% - соняшникової олії. Наразі Україна вже зазнала збитків сільськогосподарському сектору на 40,2 млрд доларів.
«Ми всі маємо зосередити наші зусилля на задоволенні нагальних потреб цієї країни, зокрема у довгостроковій перспективі, аби гарантувати, що цей сільськогосподарський центр буде швидко відновлений і зможе допомагати голодуючим у всьому світі, бо коли вибухне чергова продовольча криза, світ знову потребуватиме України», — підкреслив Голлінгсворт.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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