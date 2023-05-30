Кожна гривня потенційно генерує чотири: Мінекономіки оцінило підтримку експортерів — Finance.ua
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Кожна гривня потенційно генерує чотири: Мінекономіки оцінило підтримку експортерів

Казна та Політика
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Кожна гривня потенційно генерує чотири: Мінекономіки оцінило підтримку експортерів
Кожна гривня потенційно генерує чотири: Мінекономіки оцінило підтримку експортерів
Станом на 26 травня 2023 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) уже підтримало товарного експорту на 1,24 млрд грн. Страхова відповідальність ЕКА при цьому склала 312,07 млн грн. Що означає, що кожна гривня наданої через ЕКА підтримки експорту в 2023 році потенційно генерує 3,97 гривні валютної виручки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Загалом сума підтриманого експорту в рамках портфелю продуктів ЕКА склала 4,43 млрд грн. З яких 4,31 млрд грн — це сума експорту, підтриманого спільно з банками партнерами:
  • в рамках портфельного страхування експортних кредитів банків-партнерів ЕКА було видано кредитів на суму 286,188 млн грн на виконання зовнішньоекономічних договорів (ЗЕД) на суму 1,271 млн грн;
  • в рамках індивідуального страхування експортних кредитів — видано 304,27 млн грн на виконання ЗЕД на суму 3,086 млрд грн;
Також експортери застрахували фінансові ризики зовнішньоекономічних договорів на суму в 68,6 млн грн.
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Важливо, що основним бенефіціаром підтримки експортерів державою через ЕКА є підприємства малого та середнього бізнесу.
Зокрема, частка позик, виданих на виконання експортного контракту під страхове покриття ЕКА, для малого бізнесу в структурі кредитного портфелю банків складає 84,31%, для середнього — 9,8% і 5,88% - для мікропідприємств.
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При цьому 71% таких позик складають від 1 до 5 млн грн. Ще 20,34% перевищують суму в 5 млн грн і 8,47% - позики до 1 млн грн.
«У поточному році до числа наший банків-партнерів у програмі портфельного страхування експортних кредитів уже додалися три банки: Кредобанк, ПриватБанк та ПУМБ, ще декілька почали використовувати наше покриття для індивідуальних кредитів на виконання експортних угод. Упевнений, що наступний мільярд експорту ми зможемо підтримати за ще коротший час», — зазначив в.о. голови правління ЕКА Руслан Гашев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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