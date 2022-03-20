Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС розпочинає проект відеофіксації злочинів рф — Finance.ua

Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС розпочинає проект відеофіксації злочинів рф

Вчора 09:45 — Казна та Політика

Міністерство внутрішніх справ розпочинає проект із відеофіксації всіх військових злочинів росії. Щоб кожен постраждалий українець отримав компенсацію.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу.

«З початку війни російські військові вчинили сотні тисяч злочинів проти людяності та військових злочинів. Нацполіція та МВС фіксують усі ці випадки, це дуже важливо для майбутніх судів. Для цього МВС розпочинає проект із відео фіксації всіх злочинів», — сказав Геращенко.

За його словами, всім, хто виїхав з окупованих територій, необхідно надати свідчення, у тому числі відео та фото докази. Щоб потім Росія відшкодувала всю шкоду,

«Наразі це сотні мільярдів доларів», — уточнив Геращенко.

Він зазначив, що дуже багато злочинів було скоєно на окупованих територіях.

«Відомо про розстріл трьох громадян України в Бородянці, які випадково вийшли на позицію росіян. Їх розділи, оглянули телефони, а потім розстріляли, щоб українці не розповіли про позиції», — розповів Геращенко.

Також він зазначив, що поки що немає жодного зафіксованого та задокументованого факту зґвалтування, але про такі випадки відомо з перехоплення розмов окупантів.

«Інша категорія злочинів — мародерство та пограбування. Кожен громадянин України, який став жертвою такого злочину, у майбутньому отримає компенсацію від країни-агресора. Поки неможливо порахувати пошкодження інфраструктури, але все буде відшкодовано за рахунок активів російського „Центробанку“ та інших державних російських інститутів, рахунки яких зараз заморожені за кордоном», — сказав Геращенко.

Він додав, що всі військові злочини розглядатимуться українськими судами, а всі засуджені будуть оголошені в міжнародний розшук.

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