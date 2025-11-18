0 800 307 555
Кожен п’ятий українець працює в агросекторі

16
Працівники сільського господарства України забезпечують 17% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни та близько половини валютної виручки, у галузі працює кожен п’ятий українець, а вітчизняна агропродукція представлена більш як у 150 країнах. Близько 200 тисяч представників сільського господарства нині служать у Збройних Силах України.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
«2025 рік був надзвичайно складним для аграрної галузі — війна, постійні обстріли, замінування полів і нестабільні кліматичні умови створили безпрецедентні виклики для виробників. Попри це, аграрії не лише втримали виробництво, а й забезпечили країні вагомі результати. Сектор продовжує залишатися одним із ключових драйверів економіки: він формує близько 17% ВВП, генерує майже половину валютної виручки та стабільно забезпечує присутність української продукції на світових ринках. Це свідчить про надзвичайну стійкість та професійність наших виробників», - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Держава підтримує аграріїв. У межах програми підтримки українські фермери можуть отримати:
  • доступні кредити «5−7-9%» — у 2025 році майже 7 тис. підприємств отримали фінансування на 45 млрд грн;
  • гранти для переробних підприємств — з 2022 року вже ухвалено 349 грантів на суму 1,9 млрд грн;
  • компенсація 25% вартості української агротехніки та обладнання — з квітня 2024 року — після відновлення програми — підприємці придбали понад 12 тис. одиниць техніки на 9,1 млрд грн, отримавши 1,9 млрд грн компенсації;
  • гранти на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства — з початку 2025 року виплачено 401,7 млн грн 111 агровиробникам.
Близько 80% державної підтримки спрямовано аграріям прифронтових територій — туди, де зараз найважче, де нині обробляється близько 2 млн гектарів угідь. Зокрема, діють програми:
  • державна субсидія — 1000 грн на гектар;
  • компенсація на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм;
  • компенсація на відновлення меліоративних систем.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
