Кожен п'ятий українець досі не отримав 6,5 тисячі гривень "єПідтримки" - Мінекономіки — Finance.ua

Кожен п'ятий українець досі не отримав 6,5 тисячі гривень "єПідтримки" - Мінекономіки Вчора 15:24 — Особисті фінанси

Кожен п'ятий українець досі не отримав 6,5 тисячі гривень "єПідтримки" - Мінекономіки

Кожен п’ятий українець, який подавав наприкінці березня заявку на отримання «єПідтримки» у розмірі 6500 гривень, досі її не отримав.

Про це повідомили в Міністерстві економіки у коментарі УНІАН.

«Наразі Мінекономіки забезпечило зарахування коштів у сумі 25 млрд грн 3,86 млн отримувачам допомоги, які подали заявки на отримання допомоги з 7 по 25 березня, що становить 80%. Згідно з реєстром отримувачів допомоги, поданим Мінцифри, зареєструвалося 4,77 млн осіб на загальну суму 30,98 млрд грн. З огляду на зазначене, залишилось виплатити 907 тис. 193 українцям», — йдеться в повідомленні.

Тим, хто не отримав виплату

Кошти тим, хто поки не отримав допомогу, поступово будуть виплачені, оскільки Верховна Рада вже ухвалила рішення щодо збільшення фінансування програми на 5,8 млрд грн, яких достатньо, щоб це зробити у повному обсязі.

«Кошти за всіма заявками почергово будуть виплачені», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

6 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні заявив, що українці, які через війну втратили роботу, зможуть отримати допомогу від держави у розмірі 6,5 тис. грн через оновлену програму «єПідтримка»;

першочергово на фінансування програми було виділено 25 млрд грн;

Верховна Рада 31 травня ухвалила зміни до державного бюджету України, збільшивши видатки на 287 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень, у тому числі збільшила видатки на надання допомоги в рамках програми «єПідтримка» на 5,8 млрд грн до понад 30 млрд грн.

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УНІАН За матеріалами:

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