Кожен п'ятий проданий автомобіль в Україні належить до Premium-сегменту — Finance.ua

Кожен п'ятий проданий автомобіль в Україні належить до Premium-сегменту Сьогодні 03:38 — Технології&Авто

Кожен п'ятий проданий автомобіль в Україні належить до Premium-сегменту

У січні 2023 року доля Premium-сегменту в Україні сягнула 20,7%. Це на 6 процентних пунктів більше, ніж в січні минулого року.

При цьому, за підсумками 2022 року доля преміального сегменту авторинку склала 17,5%, що стало рекордом.

Вже в січні цей рекорд був побитий. І цей показник може й надалі зростати. Оскільки серед SUV-ів доля преміум ще більша — 22,5%.

Найпопулярнішими брендами Premium-сегменту в січні були Mercedes-Benz, BMW та Lexus.

Серед преміум-моделей лідерами стали:

Mercedes-Benz GLE;

BMW X5;

Mercedes-Benz GLS;

BMW X7;

BMW X6.

так званий податок на розкіш) у 2023 році. У списку — 229 моделей автомобілів.Ідеться про такі марки, як Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz. Повний список можна знайти Нагадаємо, Мінекономіки оприлюднило перелік моделей автомобілів, що підпадають під транспортний податок () у 2023 році. У списку — 229 моделей автомобілів.Ідеться про такі марки, як Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz. Повний список можна знайти за посиланням.

Розмір транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована — 25 тисяч грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню.

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