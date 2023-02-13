Кожен п'ятий проданий автомобіль в Україні належить до Premium-сегменту — Finance.ua

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Кожен п'ятий проданий автомобіль в Україні належить до Premium-сегменту

Технології&Авто
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Кожен п'ятий проданий автомобіль в Україні належить до Premium-сегменту
Кожен п'ятий проданий автомобіль в Україні належить до Premium-сегменту
У січні 2023 року доля Premium-сегменту в Україні сягнула 20,7%. Це на 6 процентних пунктів більше, ніж в січні минулого року.
При цьому, за підсумками 2022 року доля преміального сегменту авторинку склала 17,5%, що стало рекордом.
Вже в січні цей рекорд був побитий. І цей показник може й надалі зростати. Оскільки серед SUV-ів доля преміум ще більша — 22,5%.

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Найпопулярнішими брендами Premium-сегменту в січні були Mercedes-Benz, BMW та Lexus.
Серед преміум-моделей лідерами стали:
  • Mercedes-Benz GLE;
  • BMW X5;
  • Mercedes-Benz GLS;
  • BMW X7;
  • BMW X6.
Нагадаємо, Мінекономіки оприлюднило перелік моделей автомобілів, що підпадають під транспортний податок (так званий податок на розкіш) у 2023 році. У списку — 229 моделей автомобілів.Ідеться про такі марки, як Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz. Повний список можна знайти за посиланням.
Розмір транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована — 25 тисяч грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Auto-Consulting
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