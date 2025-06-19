Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки — експерт — Finance.ua
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Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки — експерт

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Експлуатація радянської техніки в авіації — вимушений крок для багатьох країн. Експерт Богдан Долінце зазначає, що кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки.
Як і низка інших країн, продовжує експлуатувати радянську техніку через обмежені ресурси, але вже розпочала поступовий перехід до сучасних рішень. Водночас важливо визначити які ресурси ми ще можемо використовувати та підтримувати, а які потребують імпортозаміщення вже зараз.
Крім того, важливо зосереджувати науковий потенціал щодо розробок і всередині країни, адже інвестиції в авіаційну галузь здатні дати потужний ефект не лише для обороноздатності, а й для розвитку національної економіки.
Про це розповів економіст та авіаційний експерт, менеджер авіаційного сектору Богдан Долінце в ексклюзивному коментарі для УНН.
Експерт зазначає, що експлуатація радянської техніки, зокрема в оборонній та авіаційній галузях, залишається вимушеним кроком для багатьох країн, попри її моральну та технічну застарілість.
Частину цих зразків неможливо відтворити або виготовити аналоги навіть у середньостроковій перспективі — йдеться, зокрема, про стратегічну авіацію, літаки дальнього радіолокаційного виявлення тощо. Хоча за характеристиками радянська техніка може поступатися сучасним аналогам, у низці держав вона досі відіграє ключову роль в обороноздатності.
Деякі країни змушені продовжувати експлуатацію цієї техніки, навіть попри те, що вона морально застаріла і загалом не відповідає сучасним умовам ведення бойових дій. Це стосується не лише стратегічної авіації, а й винищувальної — зокрема, літаків МіГ-29, Су-25, які досі використовують Україна, росія, а також Польща. У низці держав частину таких літаків уже знято з експлуатації. Водночас для країн на кшталт Казахстану чи Білорусі ці літаки досі становлять основу повітряних сил і є критично важливими для забезпечення захисту повітряного простору.
За матеріалами:
УНН
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