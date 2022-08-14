Кошти, які не відшкодовує Фонд гарантування — Finance.ua

Кошти, які не відшкодовує Фонд гарантування Вчора 11:11 — Особисті фінанси

Кошти, які не відшкодовує Фонд гарантування

Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику (фізособі та ФОП) кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, але не більше від суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Нагадуємо, на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його скасування чи припинення вкладникам банків, щодо яких у цей період буде розпочато процедуру виведення з ринку, Фонд відшкодовує повну суму вкладу разом з відсотками. Після спливу тримісячного терміну гарантована сума відшкодування становитиме 600 тис. грн.

перелік коштів, які Фонд не відшкодовує, а саме: Однак Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено

передані банку в довірче управління;

за вкладом у розмірі менше 10 гривень;



розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком або була такою протягом року до дня прийняття Нацбанком рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або відкликання банківської ліцензії;



розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Нацбанком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або відкликання банківської ліцензії не минув один рік;



розміщені на вклад власником істотної участі банку;



за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими, або мають інші фінансові привілеї від банку;



за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

за вкладами у філіях іноземних банків;

за вкладами у банківських металах;

розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

кошти, залучені банком від видачі (випуску) ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката банку;

кошти юридичних осіб.Юридичні та фізичні особи, кошти яких не гарантовано, після прийняття Нацбанком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку. Задоволення таких вимог здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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