Кошти вичерпалися: в Україні призупинили заявки на гранти для садів та теплиць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кошти вичерпалися: в Україні призупинили заявки на гранти для садів та теплиць

Аграрний ринок
44
Кошти вичерпалися: в Україні призупинили заявки на гранти для садів та теплиць
Кошти вичерпалися: в Україні призупинили заявки на гранти для садів та теплиць
Від початку дії урядової програми єРобота вже виплачено більше 1,35 млрд грн грантової допомоги 268 сільгоспвиробникам на розвиток садівництва і теплиць. Лише цьогоріч грантову підтримку отримали 38 аграрних господарств на суму 167,7 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
«Це довіра бізнесу до державної підтримки. Розвиток садівництва й тепличного господарства — це тисячі нових робочих місць, сучасна інфраструктура в громадах і міцні агровиробники по всій країні. Це значить, що в нас з’являться нові сади та теплиці загальною площею понад 4 тис. га і буде створено більше 2 тис. постійних та майже 40 тис сезонних робочих місць», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Читайте також
Наразі кошти, які були передбачені в державному бюджеті на гранти на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства й тепличного господарства, вичерпалися.
У зв’язку з цим та на виконання постанови КМУ №469 Мінагрополітики призупиняє приймання заяв на підтримку за програмою єРобота у двох категоріях «Грант на сад» та «Грант на теплицю».
Кошти вичерпалися: в Україні призупинили заявки на гранти для садів та теплиць
Гранти, рішення про надання яких прийнято у 2025 році, будуть профінансовані в повному обсязі до кінця 2025 року.
Про відновлення прийому заяв на отримання грантів буде повідомлено додатково на офіційній сторінці Мінагрополітики.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems