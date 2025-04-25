Кошти вичерпалися: в Україні призупинили заявки на гранти для садів та теплиць — Finance.ua

Кошти вичерпалися: в Україні призупинили заявки на гранти для садів та теплиць
Від початку дії урядової програми єРобота вже виплачено більше 1,35 млрд грн грантової допомоги 268 сільгоспвиробникам на розвиток садівництва і теплиць. Лише цьогоріч грантову підтримку отримали 38 аграрних господарств на суму 167,7 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
«Це довіра бізнесу до державної підтримки. Розвиток садівництва й тепличного господарства — це тисячі нових робочих місць, сучасна інфраструктура в громадах і міцні агровиробники по всій країні. Це значить, що в нас з’являться нові сади та теплиці загальною площею понад 4 тис. га і буде створено більше 2 тис. постійних та майже 40 тис сезонних робочих місць», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
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Наразі кошти, які були передбачені в державному бюджеті на гранти на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства й тепличного господарства, вичерпалися.
У зв’язку з цим та на виконання постанови КМУ №469 Мінагрополітики призупиняє приймання заяв на підтримку за програмою єРобота у двох категоріях «Грант на сад» та «Грант на теплицю».
Гранти, рішення про надання яких прийнято у 2025 році, будуть профінансовані в повному обсязі до кінця 2025 року.
Про відновлення прийому заяв на отримання грантів буде повідомлено додатково на офіційній сторінці Мінагрополітики.
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