Кошти вичерпалися: в Україні призупинили заявки на гранти для садів та теплиць — Finance.ua

Кошти вичерпалися: в Україні призупинили заявки на гранти для садів та теплиць Сьогодні 09:11 — Аграрний ринок

Кошти вичерпалися: в Україні призупинили заявки на гранти для садів та теплиць

Від початку дії урядової програми єРобота вже виплачено більше 1,35 млрд грн грантової допомоги 268 сільгоспвиробникам на розвиток садівництва і теплиць. Лише цьогоріч грантову підтримку отримали 38 аграрних господарств на суму 167,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

«Це довіра бізнесу до державної підтримки. Розвиток садівництва й тепличного господарства — це тисячі нових робочих місць, сучасна інфраструктура в громадах і міцні агровиробники по всій країні. Це значить, що в нас з’являться нові сади та теплиці загальною площею понад 4 тис. га і буде створено більше 2 тис. постійних та майже 40 тис сезонних робочих місць», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Наразі кошти, які були передбачені в державному бюджеті на гранти на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства й тепличного господарства, вичерпалися.

У зв’язку з цим та на виконання постанови КМУ № У зв’язку з цим та на виконання постанови КМУ № 469 Мінагрополітики призупиняє приймання заяв на підтримку за програмою єРобота у двох категоріях «Грант на сад» та «Грант на теплицю».

Гранти, рішення про надання яких прийнято у 2025 році, будуть профінансовані в повному обсязі до кінця 2025 року.

Про відновлення прийому заяв на отримання грантів буде повідомлено додатково на офіційній сторінці Мінагрополітики.

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