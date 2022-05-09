Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до державної зради — Finance.ua

Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до державної зради

Вчора 09:14 — Кримінал

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 7348 , яким пропонується посилити відповідальність за корупційні діяння під час дії воєнного стану.

Про це пише «Блог юриста» у Telegram.

«Поки Збройні Сили України успішно відбивають атаки російських загарбників, Служба безпеки виловлює шпигунів, диверсантів та колаборантів, волонтери допомагають у постачанні гуманітарних та оборонних вантажів, поки весь український народ працює на перемогу, залишився останній фронт, де ворог не спить, — корупційний», — наголошує парламентарій у пояснювальній записці, яка супроводжує законопроект.

Що пропонують? Законопроєктом пропонується прирівняти до державноїзради набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, у період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування.

Для цього проєкт Закону пропонує доповнити статтю 111 Кримінального кодексу, яка стосується державної зради, новим положенням, згідно з яким посадовця-корупціонера зможуть позбавити волі на строк до 15 років або засудити до довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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