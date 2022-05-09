Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до державної зради — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до державної зради

Вчора 09:14Кримінал
424
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 7348, яким пропонується посилити відповідальність за корупційні діяння під час дії воєнного стану.
Про це пише «Блог юриста» у Telegram.
«Поки Збройні Сили України успішно відбивають атаки російських загарбників, Служба безпеки виловлює шпигунів, диверсантів та колаборантів, волонтери допомагають у постачанні гуманітарних та оборонних вантажів, поки весь український народ працює на перемогу, залишився останній фронт, де ворог не спить, — корупційний», — наголошує парламентарій у пояснювальній записці, яка супроводжує законопроект.
Що пропонують? Законопроєктом пропонується прирівняти до державноїзради набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, у період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування.
Місце для вашої реклами
Для цього проєкт Закону пропонує доповнити статтю 111 Кримінального кодексу, яка стосується державної зради, новим положенням, згідно з яким посадовця-корупціонера зможуть позбавити волі на строк до 15 років або засудити до довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.