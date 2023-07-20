Корупція на кордоні стала основним джерелом незаконного збагачення — голова НАЗК Сьогодні 16:33

Корупція на кордоні стала основним джерелом незаконного збагачення — голова НАЗК

Найбільше випадків незаконного збагачення пов’язані зі зловживаннями при перетині кордону.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков на пресконференції «Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?» у Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Найбільша кількість незаконного збагачення пов’язана з використанням корупційних практик при перетині кордону», — сказав Новіков.

За словами Новікова, урядовий комітет схвалив план усунення корупційних ризиків при перетині кордону, однак «уряд відмовився його затверджувати».

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«Тому корупція при перетині кордону існує, тому що уряд не хоче її усунути, прийнявши системний комплекс заходів», — заявив він.

нещодавно Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату та її помічниці за отримання 5,3 тис. доларів за дозвіл на перетин кордону.

«У межах досудового розслідування встановлено, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях», — ідеться уповідомленні.

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