«Корумпована на всіх рівнях»: експрезидент Єврокомісії Юнкер заявив, що Україна не готова до членства в ЄС — Finance.ua

«Корумпована на всіх рівнях»: експрезидент Єврокомісії Юнкер заявив, що Україна не готова до членства в ЄС Сьогодні 20:43 — Казна та Політика

«Корумпована на всіх рівнях»: експрезидент Єврокомісії Юнкер заявив, що Україна не готова до членства в ЄС

Колишній очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна наразі не готова стати членом Євросоюзу через корупцію. Країні потрібні масштабні реформи.

Про це Юнкер сказав в інтерв'ю Augsburger Allgemeine

«Не варто давати фальшивих обіцянок людям в Україні, які й так удосталь страждають. Мене дуже обурюють деякі голоси в Європі, які кажуть українцям, що вони можуть стати членами (ЄС. — Ред.) негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України. Кожен, хто мав хоч якесь відношення до України, знає, що це корумпована країна на всіх рівнях суспільства. Попри зусилля, вона не має права приєднатися і потребує масштабних внутрішніх реформ», — заявив він.

За словами ексочільника Єврокомісії, європейська перспектива для України «повинна зберігатися, але не повинна бути скомпрометованою».

Довідка Finance.ua:

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС;

керівник парламентської фракції «Слуги Народу» Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

26 вересня очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що держави-члени можуть розпочати офіційні переговори з Україною вже в грудні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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