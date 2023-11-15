Корейська Posco інвестуватиме в відновлення України — Finance.ua

Корейська Posco інвестуватиме в відновлення України
Корейська корпорація Posco, яка об'єднує низку компаній в різних галузях економіки, інвестуватиме в Україну за трьома напрямками.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Провели зустріч із генеральним директором Posco Чон Таком і його командою. Компанія, яка залишається працювати на українському ринку, зацікавлена в подальших інвестиціях в нашу економіку», — зазначив він.
Зокрема, сторони розглянули співпрацю в трьох напрямках: аграрна промисловість з акцентом на переробці, металургія з використанням зелених технологій та будівництво з повним циклом виробництва матеріалів на території України.
«Подякував Posco за те, що вони розглядають Україну як потенційну країну для інвестицій та розвитку. Досвід Південної Кореї у післявоєнній відбудові стане корисним для реалізації проєктів в Україні», — наголосив глава уряду.
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