Австрійські металурги відбиратимуть брухт за допомогою штучного інтелекту — Finance.ua

Австрійські металурги відбиратимуть брухт за допомогою штучного інтелекту 20.10.2023, 00:42 — Технології&Авто

Австрійські виробники сталі та науково-дослідні установи розпочали дослідницький проект з удосконалення відбору брухту за допомогою штучного інтелекту та спектрального аналізу.

У проекті під назвою InSpecScrap бере участь компанія voestalpine, виробник арматури Marienhütte, а також науково-дослідні інститути TU (Технічний університет) Граца, Joanneum Research, Know Center і центр компетенції K1-MET.

Проект був започаткований Австрійським товариством металургії та матеріалів (ASMET) та урядом землі Штирія, де розташований завод Voestalpine, як один з десяти проектів у конкурсі «Green Tech X». Таким чином, InSpecScrap отримує вигоду і доповнює тренд на «зелену» сталь.

На презентації проекту його учасники пояснили, що мають на меті виявити всі характеристики складу і якості брухту вже на місці його прийому, повідомляє інформаційне агентство APA. Дослідники почали тестувати поєднання спектральних камер і штучного інтелекту, щоб досягти більшої точності при аналізі компонентів і якостей брухту.

Керуючий директор Marienhütte Маркус Ріттер (Markus Ritter) заявив, що він віддає перевагу постачанню брухту з внутрішніх джерел, а не довгим перевезенням через кордон. Для виробництва арматури заводу потрібно близько 470 тис. тонн брухту на рік, який доставляється майже виключно залізницею.

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