Австрійські металурги відбиратимуть брухт за допомогою штучного інтелекту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Австрійські металурги відбиратимуть брухт за допомогою штучного інтелекту

Технології&Авто
20
Австрійські виробники сталі та науково-дослідні установи розпочали дослідницький проект з удосконалення відбору брухту за допомогою штучного інтелекту та спектрального аналізу.
У проекті під назвою InSpecScrap бере участь компанія voestalpine, виробник арматури Marienhütte, а також науково-дослідні інститути TU (Технічний університет) Граца, Joanneum Research, Know Center і центр компетенції K1-MET.
Проект був започаткований Австрійським товариством металургії та матеріалів (ASMET) та урядом землі Штирія, де розташований завод Voestalpine, як один з десяти проектів у конкурсі «Green Tech X». Таким чином, InSpecScrap отримує вигоду і доповнює тренд на «зелену» сталь.
На презентації проекту його учасники пояснили, що мають на меті виявити всі характеристики складу і якості брухту вже на місці його прийому, повідомляє інформаційне агентство APA. Дослідники почали тестувати поєднання спектральних камер і штучного інтелекту, щоб досягти більшої точності при аналізі компонентів і якостей брухту.
Керуючий директор Marienhütte Маркус Ріттер (Markus Ritter) заявив, що він віддає перевагу постачанню брухту з внутрішніх джерел, а не довгим перевезенням через кордон. Для виробництва арматури заводу потрібно близько 470 тис. тонн брухту на рік, який доставляється майже виключно залізницею.
За матеріалами:
МінПром
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.