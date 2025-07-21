Корея побудує в Одесі сміттєспалювальний завод за 300 млн доларів — деталі Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

В Одесі планується будівництво сміттєпереробного заводу, вартість якого перевищує 300 мільйонів доларів. Цей проєкт реалізується в рамках угоди між Україною та Південною Кореєю, а фінансування забезпечить корейський фонд EDCF. Завод буде розташований у районі Пересипу.

Про це розповіла заступниця міського голови Одеси Ганна Позднякова, передає «Суспільне».

Підготовка до реалізації проєкту тривала понад рік: місто провело передтехніко-економічне обґрунтування, консультації з міжнародними партнерами, аналіз технологій, правову та екологічну оцінки.

Позднякова зауважила, що документація формувалась у співпраці з фахівцями з ЄС, Кореї та місцевими технічними експертами.

Будівництво планується за рахунок міжнародного фінансування — через кредитну лінію EDCF від уряду Республіки Корея. Загальна вартість проєкту — понад 300 млн доларів. Очікують, що остаточні умови фінансування незабаром надасть корейська сторона. Проєкт узгоджений із Національною стратегією управління відходами та планом поводження з відходами до 2030 року.

Серед потенційних виконавців — компанія POSCO E&C, один із найбільших корейських інфраструктурних операторів.

Модель реалізації проєкту базується на корейському підході WtE (waste to energy) — з урахуванням українського законодавства. Позднякова розповіла, що за основу беруть досвід Варшави, де корейська компанія збудувала сучасний завод такого типу. Реалізація розрахована на 3−5 років.

Вже визначено й місце будівництва — це ділянка на Пересипі, у межах міста, де розмістять сам завод.

Функції заводу:

спалювання залишкових побутових відходів після сортування;

генерація електроенергії та тепла;

зменшення обсягів захоронення;

зменшення викидів парникових газів;

переробка золи і шлаків у будівельні матеріали.

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