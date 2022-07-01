Кораблі вже готові: Туреччина та Греція запропонували десятки суден для вивезення зерна з України — Finance.ua

Кораблі вже готові: Туреччина та Греція запропонували десятки суден для вивезення зерна з України
Греція і Туреччина готові надати свої суховантажні машини для вивезення українського зерна в разі створення зелених коридорів у Чорному морі. Лише Туреччина має вже 20 таких кораблів, вони готові приступити до транспортування, тільки-но воно стане можливою.
Про це стало відомо на саміті НАТО в Мадриді. Про готовність турецьких кораблів заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. За його словами, турецькі дипломати продовжують переговори з Україною та росією щодо створення зернових коридорів.
«Маємо дорожню карту, реалізація якої вже розпочато. Ми постараємося запустити цей коридор якнайшвидше. У нас близько 20 кораблів у регіоні, які готові до вивезення зерна з України», — сказав Ердоган. Він уточнив, що також Туреччина готова забезпечити «розвантаження та доставку зерна до третіх країн».
Про грецькі судна повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Guardian. За його словами, над розв’язанням продовольчої кризи працює багато країн.
«Греція заявила, що готова надати кораблі для вивезення зерна з України. Інші союзники залучені до дипломатичних зусиль, щоб досягти угоди, яка дозволить кораблям із продовольством вийти з Чорного моря», — заявив генсек НАТО.
У свою чергу прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна може відіграти особливу роль у подоланні продовольчої кризи. Міцотакіс зазначив, що Греція контролює найбільший торговий флот у світі.
«Греція вкотре пропонує допомогу та підтримку будь-яких зусиль, що вживаються під егідою ООН для того, щоб зерно, яке зараз перебуває в пастці в Україні, насамперед в Одесі, вийшло за межі України і врешті-решт потрапило до країн, які потребують його» — підкреслив грецький прем’єр.
Також Столтенберг нагадав про альтернативні — сухопутні — маршрути експорту українського зерна. Над ними працюють, наприклад Литва та Румунія.
Генсек НАТО уточнив, що продовольча криза була однією з основних на саміті НАТО. Лідери країн-членів НАТО обговорили проблему, яку створила росія, та шляхи виходу з кризи.
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