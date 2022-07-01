Кораблі вже готові: Туреччина та Греція запропонували десятки суден для вивезення зерна з України — Finance.ua

Кораблі вже готові: Туреччина та Греція запропонували десятки суден для вивезення зерна з України Вчора 11:49 — Аграрний ринок

Кораблі вже готові: Туреччина та Греція запропонували десятки суден для вивезення зерна з України

Греція і Туреччина готові надати свої суховантажні машини для вивезення українського зерна в разі створення зелених коридорів у Чорному морі. Лише Туреччина має вже 20 таких кораблів, вони готові приступити до транспортування, тільки-но воно стане можливою.

Про це стало відомо на саміті НАТО в Мадриді. Про готовність турецьких кораблів заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. За його словами, турецькі дипломати продовжують переговори з Україною та росією щодо створення зернових коридорів.

«Маємо дорожню карту, реалізація якої вже розпочато. Ми постараємося запустити цей коридор якнайшвидше. У нас близько 20 кораблів у регіоні, які готові до вивезення зерна з України», — сказав Ердоган. Він уточнив, що також Туреччина готова забезпечити «розвантаження та доставку зерна до третіх країн».

Про грецькі судна повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Guardian . За його словами, над розв’язанням продовольчої кризи працює багато країн.

«Греція заявила, що готова надати кораблі для вивезення зерна з України. Інші союзники залучені до дипломатичних зусиль, щоб досягти угоди, яка дозволить кораблям із продовольством вийти з Чорного моря», — заявив генсек НАТО.

У свою чергу прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна може відіграти особливу роль у подоланні продовольчої кризи. Міцотакіс зазначив, що Греція контролює найбільший торговий флот у світі.

«Греція вкотре пропонує допомогу та підтримку будь-яких зусиль, що вживаються під егідою ООН для того, щоб зерно, яке зараз перебуває в пастці в Україні, насамперед в Одесі, вийшло за межі України і врешті-решт потрапило до країн, які потребують його» — підкреслив грецький прем’єр.

Також Столтенберг нагадав про альтернативні — сухопутні — маршрути експорту українського зерна. Над ними працюють, наприклад Литва та Румунія.

Генсек НАТО уточнив, що продовольча криза була однією з основних на саміті НАТО. Лідери країн-членів НАТО обговорили проблему, яку створила росія, та шляхи виходу з кризи.

Нагадаємо, Україна наполягає, що для розблокування портів потрібні чіткі гарантії безпеки. Зокрема, міжнародна місія військово-морського флоту, який буде готовий відкривати вогонь, якщо росія порушить домовленості.

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