Туреччина назвала терміни відкриття «зернового коридору» з України — Finance.ua

Туреччина назвала терміни відкриття «зернового коридору» з України
Відкриття «зернового коридору» займе 3-4 тижня, але головним чинником для початку цього процесу є досягнення згоди з боку України та рф, для чого Туреччина готова провести в Стамбулі зустріч у форматі Туреччина-Україна-росія-ООН.
Про це сказав речник та радник Президента Туреччини з міжнародних питань Ібрагім Калин, передає Haber Türk.
«На даний момент загалом росія та Україна мають близько 40 мільйонів тонн зерна. Це серйозна цифра. Це відповідає показнику 30-35% у світі. Визначення цього коридору і початок відвантаження кораблів займає 3-4 тижні», — сказав Калин.
Він зауважив, що Україна справедливо не хоче зняття мінних загороджень, які були встановлені для захисту Одеського порту, остерігаючись нападу рф після зняття мін.
«Головна операція — це переговори з росією та Україною. Якщо обидві сторони домовляться, ми проведемо зустріч Туреччина-Україна-росія-ООН у Стамбулі. Відправлення буде обговорено на цій зустрічі. Вони запропонували безпечний коридор. Переговори з цього приводу тривають. Ми хочемо якнайшвидше провести цю зустріч у Стамбулі», — сказав речник Ердогана.
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