Контракт на 1,4 млрд євро: до високотехнологічного міста Neom у Саудівській Аравії побудують швидкісну залізницю — Finance.ua

Контракт на 1,4 млрд євро: до високотехнологічного міста Neom у Саудівській Аравії побудують швидкісну залізницю Сьогодні 18:39 — Технології&Авто

Контракт на 1,4 млрд євро: до високотехнологічного міста Neom у Саудівській Аравії побудують швидкісну залізницю

Девелоперська структура Neom підписала із спільним підприємством у складі компаній Webuild та Shibh Al Jazira Contracting контракт вартістю 1,4 млрд євро на будівництво в Саудівській Аравії високошвидкісної залізничної лінії довжиною 57 км, яка увійде до складу коридору Connector, що зв’язує плавуче місто Oxagon — центр високотехнологічної та екологічно чистої промисловості - з розумним містом The Line.

До завдань спільного підприємства входить будівництво двох шляхів для руху пасажирських поїздів з максимальною швидкістю 230 км/год та двох для вантажних поїздів, а також залізничних та автомобільних мостів та підземних переходів.

Для виконання обумовленого контрактом обсягу робіт потрібно створити понад 4000 робочих місць.

У жовтні 2021 року консорціум у складі консалтингової компанії Egis з дочірнім підприємством AuditSafe та сертифікаційного агентства CERTIFER був обраний як незалежний експерт з безпеки на етапах розробки вимог до рейкової транспортної системи The Line.

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Нагадаємо, компанія Neom у 2022 році підписала контракти на проходку тунелів, які стануть частиною транспортної інфраструктури високотехнологічного міста Неом, що будується в Саудівській Аравії. Тунелі, що проходять під гірською грядою, розташовані на високошвидкісній магістралі завдовжки 170 км. Вилучена в процесі проходки гірська порода буде використана при виготовленні бетону для обробки тунелів, а також при будівництві міста, що дозволить мінімізувати вплив на довкілля.

Відповідно до проекту загальною вартістю близько 500 млрд доларів, розташоване в окрузі Табук на північному заході країни місто займе площу близько 26,5 тис. км² і простягнеться на 460 км уздовж узбережжя Червоного моря. Крім того, в районі порту Дуба буде збудовано плавучий промисловий комплекс Oxagon.

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