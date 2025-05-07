Конституція не забороняє депутатам мати друге громадянство, — глава міграційної служби Сьогодні 11:45

Конституція України не забороняє депутатам мати друге громадянство. Таку заяву зробила глава Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

інтервʼю УНІАН вона наголосила, що, на її думку, політики, які претендують на посади, на яких ухвалюють важливі для країни рішення, мали б декларувати усі свої громадянства.

«Наша позиція полягає в тому, що інформація про множинне громадянство має вноситися в Демографічний Реєстр. Громадяни повинні знати, кого обирають — це має бути їх свідомий вибір. Конституція не забороняє ситуацію, коли депутат має інше громадянство. Але з моральної точки зору — це неприпустимо», — пояснила керівниця ДМСУ.

За її словами, в українському законодавстві немає терміна «позбавити громадянства», проте його можна втратити. До прикладу, якщо людина отримує громадянство, умовно, в Австрії, їй потрібно вийти з українського громадянства.

«Деякі країни Європи не визнають множинного громадянства. Тим більше, в цьому законопроєкті (про інстуту множинного громадянства. — Ред.), наскільки нам відомо, буде чітко визначено, громадянство яких країн, поряд з громадянством України, буде визнаватися як множинне. Але не всі країни дотримуються такої політики. І це нормально», — додала Науменко.

УНІАН За матеріалами:

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