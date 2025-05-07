Конституція не забороняє депутатам мати друге громадянство, — глава міграційної служби — Finance.ua
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Конституція не забороняє депутатам мати друге громадянство, — глава міграційної служби

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Конституція України не забороняє депутатам мати друге громадянство. Таку заяву зробила глава Державної міграційної служби України Наталія Науменко.
В інтервʼю УНІАН вона наголосила, що, на її думку, політики, які претендують на посади, на яких ухвалюють важливі для країни рішення, мали б декларувати усі свої громадянства.
«Наша позиція полягає в тому, що інформація про множинне громадянство має вноситися в Демографічний Реєстр. Громадяни повинні знати, кого обирають — це має бути їх свідомий вибір. Конституція не забороняє ситуацію, коли депутат має інше громадянство. Але з моральної точки зору — це неприпустимо», — пояснила керівниця ДМСУ.
За її словами, в українському законодавстві немає терміна «позбавити громадянства», проте його можна втратити. До прикладу, якщо людина отримує громадянство, умовно, в Австрії, їй потрібно вийти з українського громадянства.
«Деякі країни Європи не визнають множинного громадянства. Тим більше, в цьому законопроєкті (про інстуту множинного громадянства. — Ред.), наскільки нам відомо, буде чітко визначено, громадянство яких країн, поряд з громадянством України, буде визнаватися як множинне. Але не всі країни дотримуються такої політики. І це нормально», — додала Науменко.
За матеріалами:
УНІАН
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