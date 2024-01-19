Конкурент Xiaomi випустив ультрабюджетний смартфон за $65 (відео) — Finance.ua

Конкурент Xiaomi випустив ультрабюджетний смартфон за $65 (відео) Сьогодні 21:45 — Фондовий ринок

Конкурент Xiaomi випустив ультрабюджетний смартфон за $65 (відео)

Компанія Realme представила на Філіппінах Realme Note 50, новий смартфон початкового рівня. Це перший в історії компанії смартфон під брендом Note. Про це пише gizmochina.com

Переваги

Основні переваги пристрою: дисплей з частотою 90 Гц, чіп Unisoc, великий акумулятор і тонкий дизайн. Ось погляд на те, що чекає на покупців Note 50.

Характеристики

Починаючи з передньої панелі, Realme Note 50 має 6,74-дюймову РК-панель IPS із роздільною здатністю HD+ 1600×720 пікселів.

Екран також пропонує частоту оновлення до 90 Гц, частоту дискретизації дотику 180 Гц і щільність пікселів 260 пікселів на дюйм. Він поставляється в пило- та водостійкому корпусі зі стандартом IP54, товщиною 7,99 мм і вагою 186 грамів.

Безпека

Realme Note 50 має такі функції безпеки, як бічний сканер відбитків пальців і розблокування обличчям. Пристрій працює під управлінням Android 13 Go на базі Realme UI T.

У Note 50 вбудований чіп Unisoc T612. Крім того, він пропонує 4 ГБ оперативної пам’яті, 64 ГБ внутрішньої пам’яті та акумулятор ємністю 5000 мАг із підтримкою зарядки 10 Вт через порт USB-C. Для додаткового сховища він має слот для картки microSD.

Фото

Для фотозйомки Realme Note 50 має 5-мегапіксельну камеру на передній панелі, а на його задній панелі — 13-мегапіксельну камеру, монохромний сенсор і світлодіодний спалах. Пристрій пропонує інші функції, такі як дві SIM-карти, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C і аудіороз'єм 3,5 мм.

Ціна Realme Note 50

Ціна Realme Note 50 на Філіппінах становить 3599 філіппінських песо (біля 65 доларів США). Він доступний у двох відтінках, таких як Midnight Black і Sky Blue.

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