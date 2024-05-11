Конкурент Tesla Model Y: зʼявились фото нового електромобіля від Huawei — Finance.ua

Конкурент Tesla Model Y: зʼявились фото нового електромобіля від Huawei Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

Конкурент Tesla Model Y: зʼявились фото нового електромобіля від Huawei, Фото: CarNewsChina

Оприлюднено фото нового електромобіль Avatr 07. Компактний кросовер вийде на ринок у третьому кварталі за ціною від 250 тис. до 350 тис. юанів ($34 600 — 48 400).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер Avatr 07 — спільна розробка Huawei і Changan. Він стане доступнішим конкурентом Tesla Model Y, хоча трохи більший за американський електрокросовер.

Фото: CarNewsChina

Розміри Avatr 07 2024:

довжина — 4825 мм;

ширина — 1980 мм;

висота — 1625 мм;

колісна база — 2940 мм.

Дизайн витриманий у традиційному стилі Avatr. У зовнішності переважають плавні лінії, а фари й ліхтарі дуже тоненькі. Стандартними є 21-дюймові колеса.

Фото: CarNewsChina

Салон Avatr 07 не показали, проте на шпигунських фото видно кілька дисплеїв на передній панелі. Звісно ж, мультимедійну систему для них розробили в Huawei. Дзеркала заднього виду можна замінити камерами.

Фото: CarNewsChina

Характеристики Avatr 07 поки тримають у секреті. Відомо, що кросовер запропонують у суто електричній модифікації, а також у варіанті з бензиновим мотор-генератором і збільшеним запасом ходу.

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