Конкурент преміальних авто: компанія Mercedes презентувала новий спорткар (фото) — Finance.ua

Конкурент преміальних авто: компанія Mercedes презентувала новий спорткар (фото) Сьогодні 04:14 — Технології&Авто

Конкурент преміальних авто: компанія Mercedes презентувала новий спорткар (фото)

Mercedes-AMG випустила нову версію купе GT Coupe 2024, яка стане конкурентом більшості преміальних автовиробників. Модель, по суті є трішки зміненою версією нещодавно випущеного SL з жорстким дахом.

Про це пише Motor1.

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Автомобіль випустили у двох варіантах. Початковий, GT55, оцінили в 136 тис. доларів. Є ще GT63 за 177 тис. доларів. Він оснащений 4,0-літровим двигуном V-8 з подвійним турбонаддувом і дев’ятиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Тепер GT став чотиримісним автомобілем. Основним суперником спорткара GT55 є Porsche 911. Він коштує трішки менше, ніж 911 Carrera 4S, і має трішки більшу продуктивність.

А GT63 позиціонують як щось середнє між моделями 911 Carrera 4 GTS і Turbo.

Також є моделі, схожі за продуктивністю та динамікою, проте вони належать до вищого класу і коштують більше. Це, до прикладу, Bentley Continental GT і Ferrari Roma, або ж Aston Martin DB12.

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