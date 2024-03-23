Конкурент преміальних авто: компанія Mercedes презентувала новий спорткар (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Конкурент преміальних авто: компанія Mercedes презентувала новий спорткар (фото)

Технології&Авто
10
Конкурент преміальних авто: компанія Mercedes презентувала новий спорткар (фото)
Конкурент преміальних авто: компанія Mercedes презентувала новий спорткар (фото)
Mercedes-AMG випустила нову версію купе GT Coupe 2024, яка стане конкурентом більшості преміальних автовиробників. Модель, по суті є трішки зміненою версією нещодавно випущеного SL з жорстким дахом.
Про це пише Motor1.
Читайте також
Автомобіль випустили у двох варіантах. Початковий, GT55, оцінили в 136 тис. доларів. Є ще GT63 за 177 тис. доларів. Він оснащений 4,0-літровим двигуном V-8 з подвійним турбонаддувом і дев’ятиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.
Конкурент преміальних авто: компанія Mercedes презентувала новий спорткар (фото)
Тепер GT став чотиримісним автомобілем. Основним суперником спорткара GT55 є Porsche 911. Він коштує трішки менше, ніж 911 Carrera 4S, і має трішки більшу продуктивність.
А GT63 позиціонують як щось середнє між моделями 911 Carrera 4 GTS і Turbo.
Конкурент преміальних авто: компанія Mercedes презентувала новий спорткар (фото)
Також є моделі, схожі за продуктивністю та динамікою, проте вони належать до вищого класу і коштують більше. Це, до прикладу, Bentley Continental GT і Ferrari Roma, або ж Aston Martin DB12.
За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.