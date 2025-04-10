Конгресмени розкритикували Пентагон за виведення американських військових з Європи — Finance.ua

Конгресмени розкритикували Пентагон за виведення американських військових з Європи Сьогодні 21:25

Конгресмени розкритикували Пентагон за виведення американських військових з Європи

Палата представників різко відреагувала на плани адміністрації президента США Дональда Трампа різко скоротити військовий контингент у Європі.

Конгресмени від Республіканської та Демократичної партій обурені рішенням Пентагону, повідомляє Assosiated Press

Зазначається, що конгресмен Майкл Роджерс заявив про те, що США не повинні скорочувати чисельність своїх військових у Європі, а також відмовлятися від командування НАТО.

«Лідерство США в НАТО має важливе значення для забезпечення того, щоб збройні сили США, зокрема наша ядерна зброя, завжди залишалися під командуванням США», сказав він.

Також конгресмен Майкл Тернер висловився про те, що США повинні зберегти позицію командувача об’єднаних сил НАТО в Європі. У Пентагоні ж запевнили, що не збираються відмовлятися від посади командувача об’єднаних сил НАТО.

УНІАН За матеріалами:

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