Конгрес США запобіг історичному дефолту, схваливши призупинення дії стелі держборгу — Finance.ua

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Конгрес США запобіг історичному дефолту, схваливши призупинення дії стелі держборгу

Фондовий ринок
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Конгрес США запобіг історичному дефолту, схваливши призупинення дії стелі держборгу
Конгрес США запобіг історичному дефолту, схваливши призупинення дії стелі держборгу
Сенат США у четвер ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трильйона доларів, що дозволило уникнути першого в історії дефолту.
Про це пише Reuters.
Сенат проголосував 63−36 за схвалення законопроєкту, який був прийнятий в середу Палатою представників.
Міністерство фінансів попереджало, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не прийме рішення до того часу.
«Сьогодні ми уникаємо дефолту», — заявив у четвер лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, проводячи законопроєкт через свою палату, що складається з 100 членів.

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Байден похвалив своєчасні дії Конгресу.
«Ця двопартійна угода є великою перемогою для нашої економіки та американського народу», — сказав президент-демократ у своїй заяві, додавши, що він підпише її якнайшвидше. Він сказав, що зробить додаткову заяву в п’ятницю о 19:00 за східним часом (23:00 за Гринвічем).
Перед остаточним голосуванням сенатори розглянули майже десяток поправок, відхиливши їх усі під час нічного засідання напередодні понеділкового дедлайну.

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Цей закон призупиняє дію встановленого законом ліміту федеральних запозичень до 1 січня 2025 року. На відміну від більшості інших розвинених країн, Сполучені Штати обмежують суму боргу, яку може запозичити уряд, незалежно від будь-яких витрат, виділених законодавчим органом.

Довідка Finance.ua:

  • Палата представників США схвалила в середу законопроєкт про призупинення стелі держборгу в розмірі 31,4 трлн дол за підтримки більшості як демократів, так і республіканців.
  • Двопартійна угода щодо запобігання боргового дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США надавати більше допомоги Україні;
  • Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Конгресу Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі державного боргу в 31,4 трильйона доларів.
  • Міністр фінансів США Джанет Йеллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня, заявивши, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до 31,4 трильйона доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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