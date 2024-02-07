Конгрес США відхилив законопроект республіканців без грошей для України — Finance.ua

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Конгрес США відхилив законопроект республіканців без грошей для України

Казна та Політика
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Конгрес США відхилив законопроект республіканців без грошей для України
Конгрес США відхилив законопроект республіканців без грошей для України
Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів.
Про це пише Reuters.
Зокрема, демократи заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.
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Голосування відбулося 250 голосів проти 180, чого не вистачило для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає більшості у дві третини голосів.
Голосували в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроєкту, а 46 демократів підтримали його.
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Допомога Ізраїлю — одному з найбільших одержувачів зовнішньої допомоги США — традиційно користується потужною двопартійною підтримкою в Конгресі. Але багато опонентів назвали законопроєкт Палати представників політичним прийомом республіканців, щоб відвернути увагу від законопроєкту, який поєднує перегляд імміграційної політики США і нове фінансування безпеки кордонів, а також гроші для допомоги для України, Ізраїлю та партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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