Конфлікт Джека Ма з китайською владою коштував його компаніям $850 мільярдів — Bloomberg Сьогодні 11:32 — Фондовий ринок

Конфлікт мільярдера Джека Ма з китайським урядом наближається до завершення після майже трьох років — він обійшовся компаніям Ма Ant Group і Alibaba Group Holding у 850 млрд дол.

Про це пише Bloomberg.

У п’ятницю китайська влада заявила, що завершує розслідування щодо Ant, і компанія, що займається фінансовими технологіями, заплатить штраф у розмірі майже 1 мільярд доларів.

«Розслідування почалося після того, як Ма розкритикував регулювання фінансового сектору Пекіном у 2020 році, що змусило Ant відмовитися від найбільшого в історії первинного публічного розміщення акцій.

Але витрати для Alibaba і Ant не обмежуються штрафами. Після скасування первинного розміщення Ant Group довелося переглянути свою бізнес-модель: згорнути операції в чутливих секторах економіки і відмовитися від конкуренції з держбанками. У результаті оцінка компанії, яка після IPO очікувалася на рівні 315 млрд дол, впала до 78,5 млрд дол", — пише агентство.

Alibaba також помітно постраждала, опинившись у центрі кампанії китайської з посилення контролю над IT-сектором.

У результаті IT-гігант у березні оголосив про розділ свого бізнесу на шість підрозділів, які самостійно залучатимуть кошти і плануватимуть IPO. За даними FT, план був завчасно схвалений китайськими регуляторами.

Акції Alibaba в п’ятницю підскочили на 8% на новині про завершення розслідування Ant, а її ринкова вартість сягнула 234 млрд дол. Але це на 620 млрд дол менше від пікової вартості компанії 2020 року, додає Bloomberg.

Наразі Ма посідає сьоме місце серед найбагатших китайців у рейтингу Forbes зі статками в 24,3 млрд дол.

«Ма на деякий час зник із публічного поля на тлі тиску на його компанії. Тоді багато хто припустив, що він затриманий або покараний Пекіном за відверту критику влади.

Однак останнім часом мільярдер став дедалі частіше з’являтися на публіці. Зокрема, у середині червня він узяв участь у фінальному етапі конкурсу з математики, організованого Alibaba в Ханчжоу. Публічна активність Джека Ма більше пов’язана з викладацькою діяльністю, а не з бізнесом", — резюмує видання.

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Економічна Правда За матеріалами:

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