Конфіскація активів росії. Правова база в ЄС може з'явитися за пів року — Finance.ua
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Конфіскація активів росії. Правова база в ЄС може з'явитися за пів року

Казна та Політика
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Конфіскація активів росії. Правова база в ЄС може з'явитися за пів року
Конфіскація активів росії. Правова база в ЄС може з'явитися за пів року
В Європейському союзі вже впродовж найближчого півріччя може з’явитися юридична база для рішення щодо конфіскації заморожених активів російської федерації.
Про це заявила віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час телемарафону.
Стефанішина розповіла, що наразі в Україні в команді генерального прокурора створена група, яка напрацьовує єдиний алгоритм для прийняття рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Вона також наголосила, що наразі лідером в конфіскації активів рф залишається ЄС, адже він об’єднує 27 країн, з яких майже в кожній країні є певна частина власності, яка заморожена в рамках санкцій.
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«Тому це має бути скоординований механізм... Готується правова рамка. На сьогодні в рамках „Групи семи“ сформоване розуміння, що це має бути скоординований процес. Я очікую, що протягом найближчого півріччя буде сформована юридична база для такого рішення, і на майданчику Європейської комісії цей блок, який стосується конфіскації, буде частиною процесу відновлення», — пояснила віце-прем’єр.
Вона також додала, що зараз створюються відповідні фонди, де конфісковані кошти рф також можуть акумулюватись і спрямовуватись на поточне та післявоєнне відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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