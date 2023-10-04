Концентрація банківського капіталу та приватизація держбанків в Україні можлива — експерт про майбутнє української банківської сфери Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Концентрація банківського капіталу та приватизація держбанків в Україні можлива — експерт про майбутнє української банківської сфери

Майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів та урядовців, й одна зі стратегій розвитку системи полягає у концентрації банківського капіталу та приватизації державних банків.

Таку думку щодо майбутнього української банківської системи в ексклюзивному коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

«Майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів та урядовців, й однією з можливих стратегій розвитку системи є концентрація банківського капіталу та приватизація державних банків. Але ми повинні розуміти, що банківська система не існує сама по собі. Вона є лакмусом рівня економічного розвитку країни та трендів, що в ній культивуються», — зазначила експерт.

Серед важливих наразі питань, які стоять перед банківською системою країни, експерт зазначила необхідність забезпечення зрозумілих та єдиних для всіх правил роботи банківської сфери, наприклад, дієвого моніторингу банківських транзакцій та інших важливих умов для розвитку галузі.

За її словами, історія українського бізнесу в порівнянні з європейськими країнами поки що досить обмежена в часі, але, водночас, її розвиток має шалену швидкість. Це проявляється у спробах відповідати світовим стандартам та вимогам розвинутої сучасності.

«Наша історія — це як за рік пережити декілька десятиліть сталого та зваженого розвитку, який пройшли інші розвинуті країни. Саме в такому темпі, з кардинально різкими змінами, продовжує свій розвиток і банківська система України. Тому я вважаю, що в найближчі роки відбудеться трансформація банківської системи зі значним рівнем змін», — зазначила Олена Сосєдка, на думку якої майбутні зміни можна порівняти з тими, які відбувалися протягом 2014−2015 років.

Зокрема, прикладом такої трансформації вона зазначила розгортання в Україні концепції Open Banking, яка вже наразі вимагає створення та проголошення чітких стандартів та зрозумілих правил роботи, адже це буде зовсім нова для українського ринку модель.

Загалом, на думку співзасновниці екосистеми Concord Fintech Solutions, переваги такого швидкого розвитку для української банківської системи полягають у підвищенні її стійкості, зростанні конкурентоспроможності українських банків на міжнародному ринку та у можливості для банків сягнути ще більш високих стандартів обслуговування клієнтів та управління ризиками.

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