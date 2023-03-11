Кому і що продавала Україна у 2022 році (інфографіка) — Finance.ua

Кому і що продавала Україна у 2022 році (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

За інформацією Державної митної служби, експорт товарів з України у 2022 році скоротився — до 44,2 мільярда доларів.

Через повномасштабне вторгнення скорочення вдарило по майже всіх галузях. Однак винятком став експорт IT‑послуг, який, навпаки, зріс на 6%.

Відтак найбільшими обсягами експорту стали агропромислова та гірничо‑металургійна галузі. Лідерами серед товарів за вартістю експорту — зернові культури, соняшникова олія та чорні метали.

У які країни найбільше експортували товарів

На країни Євросоюзу припало понад 63% товарного експорту України. Серед решти країн найбільшими покупцями української продукції стали Туреччина та Китай.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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